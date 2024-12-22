Керчь, Крым, 22 декабря, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Судно Gam Express с экипажем из Сирии и Египта ошвартовано у причала в Керчи для безопасной стоянки судна, экипаж снабжён всем необходимым, сообщила в воскресенье, 22 декабря, пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

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20 декабря сообщалось, что судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе. В транспортной прокуратуре проинформировали, что обеспечение безопасности в связи с поданным сигналом бедствия контролируется.

К подавшему сигнал бедствия теплоходу оперативно прибыл буксир «Меркурий», отметила пресс-служба Росморречфлота. Был выявлен небольшой крен судна на правый борт. Капитан Gam Express сообщил о намерении экипажа покинуть борт теплохода. Росморречфлот принял решение заводить Gam Express на участок «Рыбный порт» порта Керчь.

«В результате скоординированных оперативных действий организаций (…), подведомственных Росморречфлоту, т/х (теплоход. — Прим. ред.) «Gam Express» ошвартован у причала морского порта Керчь для безопасной стоянки судна, экипаж снабжён всем необходимым», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря два танкера, перевозивших мазут, потерпели крушение в Керченском проливе в условиях шторма. Двум капитанам этих судов были предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

В результате ЧП произошла частичная утечка нефтепродуктов. В четырёх населённых пунктах региона ввели режим повышенной готовности. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что угрозы для экологической обстановки в регионе нет.

16 декабря в посёлке Витязево (муниципальный округ Анапа) открылся единый штаб добровольцев, помогающих очистить берег. 18 декабря стало известно, что устранением загрязнения после крушения танкеров занимаются в том числе волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.