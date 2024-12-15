Керчь, Крым, 15 декабря, 2024, 14:11 — ИА Регнум. На танкерах «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», получивших повреждения из-за шторма в Чёрном море, находятся 29 человек. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Росморречфлота.

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«Сегодня в результате шторма в акватории Чёрного моря произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек», — указано в сообщении.

Проводится спасательная операция. К танкерам направили два буксира и два вертолёта для эвакуации экипажа.

Уточняется, что из-за аварии произошёл разлив нефтепродуктов. Принимаются меры по его ликвидации при участии специалистов ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России. Действиями руководит оперштаб, развёрнутый в Ростове-на-Дону.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря первым сигнал о помощи подал перевозивший более 4 тонн мазута танкер «Волгонефть-212». ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега. На судне «Волгонефть-239» также находились 4 т мазута. Оно дрейфовало в сторону Тамани.

В МЧС России проинформировали, что первый танкер сел на мель. Второй после полученных повреждений продолжил дрейфовать.