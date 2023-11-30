Москва, 30 ноября, 2023, 16:32 — ИА Регнум. В каюте теплохода в Азовском море нашли тело моряка, сообщили «Известиям» 30 ноября в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«Нет оснований считать смерть моряка гибелью в результате шторма. Его тело было найдено в каюте», — рассказал изданию советник руководителя агентства Алексей Кравченко.

Он уточнил, что на берегу судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти.

Ранее в Telegram-каналах сообщали, что в Азовском море в каюте теплохода «Волгобалт-226» нашли тело 61-летнего моряка.

При этом в Минтрансе 30 ноября заявили, что в северной части акватории Чёрного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в основных морских портах в Черноморском бассейне продолжают действовать ограничения судоходства.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября во время шторма в Керченском проливе погиб моряк. Погибшим оказался член экипажа судна Kavkaz 1. Он получил травму тазобедренного сустава. Также сообщалось, что вторым пострадавшим стал механик с судна GAIA I, которое находилось в порту Тамани под флагом Панамы.