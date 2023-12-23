Анапа, Краснодарский край, 23 декабря, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Севший на мель в ноябре сухогруз Blue Shark сняли с мелководья, сообщили 22 декабря в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Maxpixel.net На мели

Сухогруз удалось снять с мели в 22:30 мск.

«Спасатели буксируют судно на чистую воду, где экипаж опробует работу главного двигателя и других систем и оборудования. В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ», после чего спасательная операция будет окончательно завершена», — уточнили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября сухогруз Blue Shark выбросило на мель из-за сильного шторма в районе краснодарского посёлка Витязево, расположенного около Анапы. Судно 1997 года выпуска курсировало под флагом Белиза — государства в Центральной Америке, граничащего с Мексикой и Гватемалой.

По информации Росморречфлота, на борту сухогруза находился 21 член экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта.