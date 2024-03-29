Москва, 29 марта, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Главой Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) стал Андрей Тарасенко. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба правительства России.

Владимир Трефилов/РИА Новости Андрей Тарасенко

Отмечается, что распоряжение о назначении Тарасенко подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее руководивший Росморречфлотом Захарий Джиоев освобождён от этой должности по собственной просьбе.

Тарасенко был заместителем руководителя Росморречфлота в 2018–2020 годах. До этого, с октября 2017 по сентябрь 2018 года, временно исполнял обязанности губернатора Приморского края.

В 2020–2023 годах он занимал должность председателя правительства Якутии. С ноября 2023 года работал заместителем гендиректора Нацрыбресурса.

Как ранее передавало ИА Регнум, Мишустин в ходе стратегической сессии о стратегии развития Объединенной судостроительной корпорации заявил, что более сотни судов различного назначения построили в России в 2023 году. Он отметил, что до 2037 года в России планируют построить более 1,7 тыс. судов в гражданском сегменте.