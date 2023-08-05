Москва, 5 августа, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Танкер «Сиг», получивший пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе, остаётся на плаву. Его отремонтируют после доставки необходимых материалов, сообщили 5 августа в пресс-службе Росморречфлота.

P. Fisxo Танкер «Сиг»

«Обонованное судно находится на плаву, поступления воды внутрь аварийного судна (АС) нет, машотделение задраено, загрязнения окружающей среды нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с экипажем всё в порядке. Вода с танкера откачивается. Суда Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы обеспечивают безопасную стоянку и проведение работ.

К танкеру прибыл рейдовый водолазный катер с водолазной станцией, оборудованием и специалистами. Ожидается, что до конца дня водолазы обследуют подводную часть судна, что позволит составить план по устранению повреждений.

Ремонт проведут 6 августа после доставки всех материалов, необходимых для заделки пробоины.

Ранее Росморречфлот сообщил о повреждении танкера «Сиг» на южном подходе к Керченскому проливу. Как сообщало ИА Регнум, судно атаковал, предположительно, украинский морской дрон. На танкере образовалась пробоина в районе машинного отделения, никто из экипажа не пострадал. К месту происшествия были направлены суда Морспасслужбы.