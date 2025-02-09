Усть-Луга, Ленинградская область, 9 февраля, 2025, 19:29 — ИА Регнум. Началось расследование обстоятельств аварии на танкере Koala в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом 9 февраля заявила пресс-служба Росморречфлота.

Telegram/Александр ДроZденко

«Уполномоченными службами проводится расследование инцидента», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

На данный момент танкер находится в порту, вокруг него установили боновые ограждения.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля произошла авария на борту танкера Koala. По предварительным данным, взрыв в машинном отделении случился в ходе подготовки к работе главного двигателя. Росморречфлот заявил, что угрозы затопления судна нет.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что экипаж судна спасён, пострадавших нет. Он уточнил, что машинное отделение танкера повреждено и специалисты приступили к обследованию.