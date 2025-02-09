Невельск, Сахалинская область, 9 февраля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. У китайского балкера An Yang 2, севшего на мель в районе порта Невельска в Сахалинской области, пострадал важный. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

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«По предварительной информации, на судне поврежден отсек для соленой воды, необходимый для придания балкеру устойчивости», — сообщили в ведомстве.

Угрозы жизни экипажа нет. Команда не подавала сигнал бедствия. Эвакуации экипажа с сухогруза не требуется. На борту An Yang 2 находится 1 тыс. тонн угля. Сухогруз не перевозил ни мазут, ни другие нефтепродукты.

Обследовав участок, где An Yang 2 сел на мель, специалисты установили, что разлива топлива или других загрязнений технического характера в районе балкера нет.

В районе Невельска в настоящее время дует ветер с порывами до 12 м/с и идет небольшой снег. Водолазы обследуют подводную часть судна на предмет скрытых повреждений, когда это позволит сделать погода. Решения о разгрузке балкера или о его снятии с мели будут приняты только после улучшения погодных условий, добавили в Росморречфлоте.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля в Невельском районе из-за ЧП в балкером An Yang 2 ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На борту находится 20 членов экипажа.

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