Сеул, 21 апреля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тела всех четырёх российских моряков, пропавших после пожара на судне «Калтан» у берегов Южной Кореи, сообщили в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

YONHAP/EPA/TASS В Южной Корее произошел пожар на российском рыболовецком судне «Калтан»

«Только что корейская сторона доложила, что на борту судна найдены тела считавшихся пропавшими четырёх российским моряков — старшего помощника капитана, повара и двух матросов», — процитировал ТАСС собеседника.

Информацию подтвердило и российское генконсульство в Пусане.

Ранее корейское информационное агентство Yonhap сообщало о двух погибших моряках, тела которых были обнаружены на борту судна.

Российское рыболовное судно с экипажем из 25 человек, перевозившее около 100 тонн морепродуктов, загорелось утром в пятницу у прибрежного города Ульсан в 300 километрах к юго-востоку от Сеула. По данным южнокорейской береговой охраны, 21 человек эвакуирован, четверо пропали без вести.