Материалы с тегом «Иван Ургант»
Ургант отверг свою причастность к публикации с горящим российским БТР
Шоумен и телеведущий Иван Ургант пожаловался на травлю из-за фейкового Telegram-канала, якобы принадлежащего его программе «Вечерний Ургант», и опроверг свою причастность к антироссийским публикациям. Об этом Ургант написал 22 ноября в личном Telegram-канале. Он напомнил, что в марте 2022 года...
22 ноября 2023
Пригласивший Урганта профессор МГИМО уволился по собственному желанию
Пригласивший телеведущего Ивана Урганта на лекцию в МГИМО профессор Юрий Кобаладзе уволился по собственному желанию. Об этом 16 ноября сообщили в вузе. «Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе МГИМО. Как сообщало ИА Регнум, осудивший...
16 ноября 2023
Профессора МГИМО уволили после приглашения Урганта на лекцию
Преподавателя Московского государственного института международных отношений (МГИМО), профессора Юрия Кобаладзе уволили после приглашения на лекцию телеведущего Ивана Урганта. Об этом он сам сообщил студентам, написал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Студенты вуза просят вернуть заместителя...
16 ноября 2023
Ургант и Познер в Дубае неожиданно признались в любви к России
Покинувшие Россию после начала СВО Иван Ургант и журналист Владимир Познер на концерте в Дубае (ОАЭ) признались в любви к России. В Сети появились видеокадры с их совместного выступления. На концерте у знаменитостей спросили, любят ли они Россию. Познер ответил утвердительно, а Ургант в шутливой...
2 ноября 2023
Шоумен Иван Ургант поднял цену за корпоративы до 7 млн рублей
Осудивший российскую спецоперацию комик и шоумен Иван Ургант поднял в два раза цену за корпоратив по сравнению с январём 2022 года, сообщил 22 октября Telegram-канал Mash. Ургант стал возвращаться в российскую медийную среду. В качестве примера приводится недавняя творческая встреча шоумена в МГИМО...
22 октября 2023
Появилось объяснение выступления Ивана Урганта в МГИМО
Осудивший российскую спецоперацию шоумен Иван Ургант выступил перед студентами МГИМО, потому что его пригласил профессор вуза Юрий Кобаладзе. Об этом сообщил 14 октября RT источник в вузе. Ранее интернет-пользователей возмутило сообщение о том, что Ургант недавно прочитал лекцию в МГИМО. По словам...
14 октября 2023
Павел Воля пошутил про «уникальность» передачи «Вечерний Ургант»
Ведущий и юморист Павел Воля в «Шоу Воли» пошутил о том, что «уникальная» передача «Вечерний Ургант» есть лишь у самого Ивана Урганта, а также на всех каналах в США. «Мою программу сравнивают с программой Ивана. Вы пишете, что у него уникальная и ни на что не похожая программа. Я поддерживаю. У...
24 апреля 2023
Милонов объяснил планы Урганта вернуться на Первый канал желанием «жрать»
Покинувшим Россию после начала специальной военной операции деятелям шоу-бизнеса следовало бы оставаться там, куда они уехали, заявил 14 апреля в интервью изданию «Абзац» депутат Госдумы Виталий Милонов. Комментируя высказывания телеведущего Ивана Урганта о его планах вернуться в эфир Первого...
14 апреля 2023