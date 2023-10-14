Москва, 14 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Осудивший российскую спецоперацию шоумен Иван Ургант выступил перед студентами МГИМО, потому что его пригласил профессор вуза Юрий Кобаладзе. Об этом сообщил 14 октября RT источник в вузе.

Гавриил Григоров/ТАСС Шоумен Иван Ургант

Ранее интернет-пользователей возмутило сообщение о том, что Ургант недавно прочитал лекцию в МГИМО.

По словам собеседника СМИ, выступление шоумена не имело отношения ни к журналистике, ни к преподаванию.

«Деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы», — добавил источник.

Урганта пригласил профессор Кобаладзе, который хотел «повеселить аудиторию». Шоумен выступал бесплатно.

Как сообщало ИА Регнум, после начала российской спецоперации на Украине Ургант публично осудил действия России и покинул страну. Его вечернее шоу на Первом канале закрыли. Позже шоумен вернулся на родину и заявил, что был в отпуске.