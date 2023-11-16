Москва, 16 ноября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Пригласивший телеведущего Ивана Урганта на лекцию в МГИМО профессор Юрий Кобаладзе уволился по собственному желанию. Об этом 16 ноября сообщили в вузе.

Валерий Шарифулин/ТАСС Юрий Кобаладзе

«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО. Увольнение по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе МГИМО.

Как сообщало ИА Регнум, осудивший специальную военную операцию Ургант встретился со студентами месяц назад. На встречу его пригласил Кобаладзе. Темой лекции было формирование личных связей в медиапространстве. Событие возмутило узнавших о нём пользователей интернета, а руководство МГИМО якобы узнало о визите Урганта от них и не было заранее осведомлено.

Позднее стало известно, что Кобаладзе уволили после инцидента. О том, что он сам сообщил об этом студентам, написал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Студенты просили вернуть преподавателя, считая, что его вынудили уйти, и собирались писать коллективную жалобу. По словам учащихся, после Урганта руководство вуза попросило Кобаладзе приглашать военкоров. С сайта МГИМО удалили информацию о замдекана.

Ургант после начала российской спецоперации на Украине публично осудил действия правительства и покинул страну. Его вечернее шоу закрыли, но позже он вернулся на родину и заявил, что был в отпуске.