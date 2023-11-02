Москва, 2 ноября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Покинувшие Россию после начала СВО Иван Ургант и журналист Владимир Познер на концерте в Дубае (ОАЭ) признались в любви к России. В Сети появились видеокадры с их совместного выступления.

РИА Новости / Екатерина Чеснокова

На концерте у знаменитостей спросили любят ли они Россию. Познер ответил утвердительно, а Ургант в шутливой манере сказал «и я да», а затем добавил, что ответит более развёрнуто.

«Я даже не знал, что я так сильно её [Россию] люблю», — сказал Ургант, отвечая на вопросы зрителей.

Ранее Познер заявлял, что Россия никогда не было его домом и русским он так себя и не почувствовал. Он также говорил, что в России давно существует комплекс неполноценности перед странами Запада.

После начала спецоперации на Украине неоднозначно высказался о ней, а затем пропал с экранов, уехав в длительный отпуск. В апреле он вернулся в Москву. Познер в 2022 году также пропал с экранов. Его авторская программа «Познер» перестала выходить в эфир Первого канала, как и программа Ивана Урганта. В январе 2023 года Владимира Познера с супругой заметили на премьере спектакля в Париже. В СМИ также писали, что он переехал в США.

В октябре шоумен Иван Ургант бесплатно выступил перед студентами МГИМО.

При этом в Госдуме попросили Следственный комитет проверить Урганта на предмет помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ).