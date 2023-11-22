Москва, 22 ноября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Шоумен и телеведущий Иван Ургант пожаловался на травлю из-за фейкового Telegram-канала, якобы принадлежащего его программе «Вечерний Ургант», и опроверг свою причастность к антироссийским публикациям. Об этом Ургант написал 22 ноября в личном Telegram-канале.

Павел Бедняков/ РИА Новости

Он напомнил, что в марте 2022 года канал под названием «Вечерний Ургант» опубликовал пост с горящим российским БТР. Но этот канал, по его словам, не имел отношения к одноимённому шоу, о чём была уведомлена служба поддержки Telegram.

«Это — канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили», — отметил Ургант.

Шоумен сообщил, что сотрудники программы требовали закрыть канал за распространение ложной информации, но администрация площадки его оставила. Он также напомнил, что в мае того же года в своей первой публикации в Telegram заявил, что «ничего не публиковал».

«Итак, Захар! Эдуард! Михаил Иванович! Ксения! Жан-Люк! Санта-Барбара! Анна! Эльза! Зорька! Люди добрые! Святые угодники! Я никогда не писал и не выкладывал этого!» — заверил Ургант, дополнив запись множеством восклицательных знаков.

Телеведущий призвал принять «это как данность» и перестать его «огульно обвинять, травить, преследовать», а главное, врать.

В первый день после объявления о начале спецоперации Ургант опубликовал в соцсетях чёрный квадрат и тем самым выразил несогласие с решением российского руководства. Вскоре после этого журналист уехал в Израиль вместе с женой и детьми, а его поместье в Подмосковье было выставлено на продажу.

Заявляя о своей позиции, шоумен подчёркивал, что «никогда не забывал» Россию и не хотел уезжать.

Как сообщало ИА Регнум, позднее Ургант вернулся в Москву. В октябре он выступил перед студентами МГИМО по приглашению профессора вуза Юрия Кобаладзе. Темой лекции было формирование личных связей в медиапространстве. Событие возмутило узнавших о нём пользователей интернета. В ноябре профессор Кобаладзе уволился из вуза по собственному желанию.