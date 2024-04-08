Москва, 8 апреля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Российскую актрису Яну Поплавскую возмутило возвращение телеведущего Ивана Урганта на экраны. Она написала в Telegram-канале, что Ургант снялся в главной роли в фильме режиссёра Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Испуганного патриота Урганта в фильме «Во сне ты горько плакал» снял Николай Солодников. Как-то я упустила, что это муж Катерины Гордеевой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Он же создатель YouTube-канала «Скажи Гордеевой». Как сообщает «Блокнот», они живут с супругой в Латвии — у них там ВНЖ. Но это не мешает Солодникову снимать кино для российской аудитории. А продюсером картины стал режиссёр Александр Сокуров, известный русофобской позицией», — написала Поплавская.

Актриса подчеркнула, что таким образом пятая колонна в России продолжает возвращать своих «кумиров».

«Настал черёд и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года «незаменимого», который уехал в «длительный отпуск» тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то», — заявила она.

Артистка уточнила, что теперь для выхода на широкий экран и в онлайн-кинотеатрах картине необходимо получить прокатное удостоверение Министерства культуры России.

«Думаете, не получит?» — задалась вопросом Яна Поплавская. И ответила на него цитатой режиссёра Сергея Параджанова: «Нэт такой закон, где нэт маааленький дырочка!».

Она подытожила, что в эту дырочку уже столько натолкали, что «смотреть тошно».

Как передавало ИА Регнум, ранее актриса Яна Поплавская посоветовала блогеру Анастасии Ивлеевой после того, как последняя оскандалилась организацией «голой» вечеринки, вернуться на работу маникюрщицы. Также артистка предложила Ивлеевой пойти учиться и получить высшее образование.

Кроме того, Поплавская раскритиковала писательницу Людмилу Улицкую за её разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, в котором она призналась в спонсировании Вооружённых сил Украины (ВСУ). Актриса написала, что Улицкая не выжила из ума, она такая и есть на самом деле с её мнением о том, что у Украины есть право убивать русских.