Москва, 19 марта, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Российский телеведущий Иван Ургант заявил, что у него нет планов покидать Россию. Об этом шоумен 19 марта написал в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Он отметил, что также у него нет бизнеса во Франции.

18 марта «РИА Новости» сообщило, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель по постановке и производству шоу в Париже. Издание заявило, что шоумен якобы открыл ИП 11 марта 2024 года.

«Слушая второй день грохочущий концерт периодической прессы, появилось острое желание, чтобы в нем прозвучала и моя тоненькая струнка. Итак, в быстром темпе. Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!» — написал Ургант.

Он отметил, что сейчас находится дома в Москве.

Как передавало ИА Регнум, Ургант покинул Россию после начала специальной военной операции в 2022 году. Он вернулся в апреле того же года, но на Первом канале не восстановили его шоу «Вечерний Ургант». В апреле 2023 года комик заявил, что еще вернется на телевидение. После этого, в октябре в Госдуме попросили Следственный комитет проверить Урганта на предмет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В мае 2024 года Ургант должен был выступать на вечере памяти в честь 100-летия со дня рождения советского барда Булата Окуджавы. Но за несколько дней до концерта имя артиста убрали с афиш, он не выступил на мероприятии.