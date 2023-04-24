Москва, 24 апреля, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Ведущий и юморист Павел Воля в «Шоу Воли» пошутил о том, что «уникальная» передача «Вечерний Ургант» есть лишь у самого Ивана Урганта, а также на всех каналах в США.

Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому Иван Ургант

«Мою программу сравнивают с программой Ивана. Вы пишете, что у него уникальная и ни на что не похожая программа. Я поддерживаю. У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах в Америке. Больше нигде», — пошутил он.

Помимо этого, Павел Воля пригласил Ивана стать гостем его шоу, при этом в конце шутки оказалось, что он приглашал совсем не Урганта.

«Уважаемый Иван, хочется пригласить вас в студию в качестве гостя. Мы вас ждём! Иван Затевахин с канала «Охота и рыбалка», мы вас ждём всегда», — уточнил юморист.

Как передавало ИА REGNUM, по словам депутата Госдумы Виталия Милонова, покинувшим Россию после начала специальной военной операции деятелям шоу-бизнеса следовало бы оставаться там, куда они уехали.

Комментируя высказывания телеведущего Ивана Урганта о его планах вернуться в эфир Первого канала, Милонов заявил, что Ургант, по его мнению, не изменил свою точку зрения на политические события, а лишь хочет вернуться к прежнему источнику заработка.

После начала СВО Ургант раскритиковал решение о её проведении и покинул страну. При этом он опровергал, что уехал в эмиграцию, и вернулся в Россию в середине 2022 года. Выход программ Урганта на Первом канале приостановлен, представители канала заявляли, что контракт с ведущим не разорван. В апреле 2023 года Ургант заявил, что уверен в своём возвращении в эфир Первого канала.