Париж, 18 марта, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель по постановке и производству шоу в Париже. Об этом 18 марта сообщило «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Телеведущий Иван Ургант

Издание выяснило, что шоумен открыл ИП 11 марта 2024 года. В качестве сферы деятельности указано «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок».

Адресом компании стал жилой дом в седьмом округе столицы Франции, который расположен рядом с парламентом страны. В этом же здании также зарегистрирована другая фирма, которую Ургант вместе с женой учредили 10 лет назад.

При этом одна из жительниц дома рассказала, что не видела в доме русских, и никого похожего на Урганта в том числе.

Как передавало ИА Регнум, Ургант покинул Россию после начала специальной военной операции в 2022 году. Он вернулся в апреле того же года, но на Первом канале не восстановили его шоу «Вечерний Ургант».

В апреле 2023 года комик заявил, что еще вернется на телевидение. После этого, в октябре в Госдуме попросили Следственный комитет проверить Урганта на предмет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В мае 2024 года Ургант должен был выступать на вечере памяти в честь 100-летия со дня рождения советского барда Булата Окуджавы. Но за несколько дней до концерта имя артиста убрали с афиш, он не выступил на мероприятии.