Москва, 16 ноября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Преподавателя Московского государственного института международных отношений (МГИМО), профессора Юрия Кобаладзе уволили после приглашения на лекцию телеведущего Ивана Урганта. Об этом он сам сообщил студентам, написал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Артем Геодакян/ТАСС Юрий Кобаладзе

Студенты вуза просят вернуть заместителя декана факультета международной журналистики, считая, что его вынудили уйти и не давали полноценно работать. Они собираются писать коллективное письмо с просьбой восстановить профессора в должности, но опасаются отчисления.

Как рассказали студенты, после встречи с Ургантом руководство МГИМО попросило Кобаладзе приглашать военкоров.

С сайта МГИМО удалили информацию о замдекана. В разговоре с изданием «Абзац» Юрий Кобаладзе не стал подтверждать или опровергать, уволили его из-за Урганта или нет. В пресс-службе МГИМО также не смогли объяснить причины увольнения профессора.

Как сообщало ИА Регнум, встреча студентов журфака МГИМО с шоуменом Ургантом, осудившем российскую спецоперацию, состоялась месяц назад. Его пригласил профессор института Юрий Кобаладзе. Темой лекции стало налаживание личных связей в медиапространстве.

Интернет-пользователей возмутило сообщение о том, что Ургант прочитал лекцию в МГИМО. Как заявил источник RT в вузе, выступление шоумена не имело отношения ни к журналистике, ни к преподаванию. Он добавил, что деканат и ректорат узнали о творческой встрече с юмористом из интернета и были шокированы.

После начала российской спецоперации на Украине Ургант публично осудил действия России и покинул страну. Его вечернее шоу на Первом канале закрыли. Позже шоумен вернулся на родину и заявил, что был в отпуске.