Москва, 22 октября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Осудивший российскую спецоперацию комик и шоумен Иван Ургант поднял в два раза цену за корпоратив по сравнению с январём 2022 года, сообщил 22 октября Telegram-канал Mash.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Ургант стал возвращаться в российскую медийную среду. В качестве примера приводится недавняя творческая встреча шоумена в МГИМО. При этом, по информации источника, Ургант увеличил свой минимальный гонорар до 7 млн рублей.

Его соведущий по «Вечернему Урганту» Дмитрий Хрусталёв просит гонорар от 1,62 млн рублей.

Кроме того, тем, кто хочет видеть на корпоративе программу «Вечерний Ургант», нужно будет доплатить 550 тыс. рублей за написание сценария и ещё 500 тыс. рублей продюсерам и менеджерам. В итоге за персональное мероприятие в стиле вечернего шоу придётся отдать минимум 12 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре шоумен Иван Ургант выступил перед студентами МГИМО. Шоумена пригласил профессор вуза Юрий Кобаладзе. Отмечалось, что выступление комика не имело отношения ни к журналистике, ни к преподаванию, а выступал Ургант бесплатно.

При этом глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв попросил Следственный комитет проверить Урганта на предмет помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ).

После начала спецоперации на Украине Иван Ургант публично осудил действия России и покинул страну. Его вечернее шоу на Первом канале закрыли. Позже шоумен вернулся на родину, заявив, что был в отпуске.