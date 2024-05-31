Амстердам, 31 мая, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились фактом выступления телеведущих Ивана Урганта и журналиста Владимира Познера в Амстердаме.

Александр Щербак/ТАСС Владимир Познер

Речь идёт о спектакле, который прошёл 28 мая в Theater Amsterdam — одном из главных театров столицы Нидерландов.

Парламентарии потребовали разъяснений этой ситуации от министра иностранных дел страны Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер.

В запросе парламентарии поинтересовались, знакомы ли в правительстве с биографией «пропагандистов», которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией. Так, депутаты отметили, что Познер не осуждает действия России на Украине, а обвиняет в этом Запад.

«Что вы думаете о том, что такие пророссийские пропагандисты выступают в голландском театре?» — говорится в запросе.

Также члены парламента спросили у представителей правительства о том, каким образом это выступление соотносится с политикой других культурных учреждений по разрыву связей с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в мае организаторы вечера памяти в честь 100-летия со дня рождения советского барда Булата Окуджавы убрали имя Урганта с афиш за несколько дней до концерта. Актёра исключили из программы концерта «Заезжий музыкант», который проходил в Москве 11 мая. Изначально шоумена заявили в числе выступающих, но афишу поменяли, и на ней Урганта уже не было.

Перед началом вечера на сцену вышла вдова Окуджавы Ольга и извинилась за изменения в программе, при этом имя Урганта не прозвучало, как и причины, по которым убрали участников из концерта.

В апреле российскую актрису Яну Поплавскую возмутило возвращение телеведущего Ивана Урганта на экраны, которого она назвала испуганным патриотом, который после начала спецоперации сбежал в Израиль. Она сообщила, что Ургант снялся в главной роли в фильме режиссёра Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».

Ургант после начала российской спецоперации на Украине публично осудил действия правительства и покинул страну. Его вечернее шоу закрыли, но позже он вернулся на родину и заявил, что был в отпуске.

Покинувшие Россию после начала СВО Ургант и Познер на концерте в Дубае (ОАЭ) в ноябре 2023 года неожиданно признались в любви к России. У знаменитостей спросили, любят ли они Россию. Познер ответил утвердительно, а Ургант в шутливой манере сказал «и я да», а затем добавил, что даже не знал, как сильно любит свою страну.

Ранее Познер заявлял, что Россия никогда не была его домом и русским он так себя и не почувствовал. Он также говорил, что в России давно существует комплекс неполноценности перед странами Запада.