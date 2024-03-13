Материалы с тегом «Хиллари Клинтон»
Клинтон обвинила поддерживающих Трампа американцев в симпатии к Путину
Жители США, поддерживающие экс-главу Белого дома Дональда Трампа, проявляют симпатию к российскому лидеру Владимиру Путину, считает экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. «С каждым днём это становится всё яснее: голосование за Трампа — это голосование за команду Путина», — написала она в соцсети Х...
13 марта 2024
Экс-разведчик США Риттер указал, что Карлсон лучший дипломат, чем Клинтон
Никаких прав критиковать журналиста Такера Карлсона нет у экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, поскольку как дипломат она значительно хуже него. Такое заявление сделал 10 февраля бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Риттер прокомментировал слова...
11 февраля 2024
В Вирджинии назвали Хиллари Клинтон военным преступником
Протестующие в поддержку Палестины прервали выступление экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в Колумбийском университете в американском штате Вирджиния, сообщил 8 февраля телеканал Fox News Активисты попытались сорвать речь политика, когда она поднялась к трибуне. Протестующие назвали Клинтон военным...
10 февраля 2024
Пушков высмеял Хиллари Клинтон, лекцию которой сорвали студенты
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которой устроили бойкот пропалестинские студенты в Колумбийском университете, заслужила такое отношение к себе. Такое мнение 30 ноября высказал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. «Американские студенты устроили бойкот Хиллари Клинтон. Ушла...
30 ноября 2023
Студенты покинули лекцию Клинтон в знак протеста
Учащиеся Колумбийского университета в США покинули лекцию экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений других студентов в антисемитизме. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT). На стоящих у кампуса грузовиках разместили большие экраны, на которых транслировались...
2 ноября 2023