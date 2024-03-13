Вашингтон, 13 марта, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Жители США, поддерживающие экс-главу Белого дома Дональда Трампа, проявляют симпатию к российскому лидеру Владимиру Путину, считает экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Sebastian Christoph Gollnow/Global Look Press Хиллари Клинтон

«С каждым днём это становится всё яснее: голосование за Трампа — это голосование за команду Путина», — написала она в соцсети Х.

Таким образом она прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявившего, что Трамп обещал не выделять деньги Киеву, если снова станет президентом.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта Орбан заявил, что Трамп пообещал ему, что в случае победы на предстоящих выборах президента США он не будет финансировать продолжающийся конфликт на Украине.

По словам главы венгерского правительства, если Вашингтон прекратит оказывать Киеву финансовую поддержку, европейские страны не смогут справиться с этой задачей самостоятельно, что приведёт к завершению конфликта.

8 марта Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в поместье американского политика Мар-а-Лаго в штате Флорида (США). Пресс-секретарь венгерского премьер-министра Берталан Хаваши уточнил, что разговор длился около часа.

Новостной сайт Origo предположил, что главной темой мероприятия стали вопросы мирного урегулирования украинского конфликта.