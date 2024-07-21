Вашингтон, 22 июля, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Бывший американский лидер Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон поддержали выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на выборах главы Белого дома от Демократической партии.

joinfo.com Билл и Хиллари Клинтон

«Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать её», — заявили Клинтоны.

Публикация с таким текстом появилась в аккаунте экс-президента в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он пояснил, что не стал бороться с республиканцем Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны». Он поблагодарил за работу свою команду, особо вице-президента Камалу Харрис. Байден призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру.

После решения Байдена Камала Харрис объявила о том, что намерена стать кандидатом в президенты США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах Она поблагодарила выбывшего из гонки действующего главу Белого дома за поддержку. По словам Харрис, для неё честь получить поддержку со стороны президента и она намерена добиться выдвижения кандидатом.