Вашингтон, 7 апреля, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Заявление бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о предстоящих президентских выборах 6 апреля в эфире телепередачи Tonight Show вызвало негативную реакцию в американских СМИ и создало трудности американскому лидеру Джозефу Байдену.

C-SPAN Хиллари Клинтон

Ведущий Джимми Фэллон попросил политика обратиться к избирателям, которые разочарованы тем, что им снова придётся выбирать между Байденом и экс-президентом Дональдом Трампом. По словам Фэллона, эти политики уже порядком надоели американцам.

«Переборите себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», — такую рекомендацию дала Клинтон американцам.

Политик пояснила свою точку зрения, отметив, что оба вероятных кандидата на пост главы Белого дома — люди пожилые, но Байден остаётся эффективным и сострадательным и на самом деле заботится о людях. В то же время Трамп, по словам Клинтон, обвиняется в совершении 91 преступления.

При этом даже демократы отметили менторский и презрительный тон Клинтон, выразили скептицизм и указали на опасность заявления для Байдена. По мнению экспертов, Байден рискует потерять голоса из-за возможного участия в президентских выборах других кандидатов со схожими политическими взглядами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действующий президент США Байден и экс-глава государства Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах (праймериз) в штате Нью-Йорк.

Оба политика уже обеспечили себе выдвижение в качестве кандидатов на пост главы государства от своих партий. Действующий американский лидер набрал 92,2% голосов после обработки 19% бюллетеней, экс-президент США после обработки 20% бюллетеней набрал 80% голосов.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года.