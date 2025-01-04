Вашингтон, 4 января, 2025, 16:59 — ИА Регнум. В Белом доме 4 января состоится церемония вручения высшей гражданской награды США ― медали Свободы. Её удостоились 19 представителей самых разных сфер деятельности, сообщили в пресс-службе администрации президента США.

Global Look Press/Patricia Perez Ferraro/Keystone Press Agency Лионель Месси

Американский лидер Джо Байден вручит награду бывшему госсекретарю и первой леди США Хиллари Клинтон, бизнесмену и филантропу Джорджу Соросу, а также футболисту Лионелю Месси.

Кроме того, медалью наградят модельера Ральфа Лорена, баскетболиста Эрвина «Мэджик» Джонсона, актёр Дензела Вашингтона и музыканта Боно.

«Президент Байден считает, что великие лидеры укрепляют веру, дают каждому равные шансы, ставят порядочность превыше всего. Эти 19 человек — великие лидеры, сделавшие Америку лучше. Они великие лидеры, потому что они достойные люди, внесшие неоценимый вклад в развитие своей страны и всего мира», — говорится в заявлении.

Байден также посмертно наградит бывшего генерального прокурора США, сенатора и кандидата в президенты США Роберта Кеннеди, отца Роберта Кеннеди — младшего.

Как сообщало ИА Регнум, в разные годы президентской медали Свободы в США удостоили четырёхкратную золотую медалистку Олимпийских игр Симону Байлз, двукратную обладательницу Кубка мира футболистку Меган Рапиноэ, лауреата премии «Оскар» актёра Дензела Вашингтона и покойного сенатора США Джона Маккейна.

Обладателем одной из высших гражданских наград страны также является Джо Байден. Медаль Свободы он получил в 2017 году из рук действующего на тот момент президента Барака Обамы. Политика наградили за «любовь к своей стране и за все деяния, которые останутся последующим поколениям».