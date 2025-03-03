Вашингтон, 3 марта, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет напомнил бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон о ее провале перегрузки отношений с Россией, опубликовав ее старую фотографию с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом 3 марта написал американский колумнист Мэтт Моргулис для издания PJ Media.

Al Drago — Pool via CNP/Global Look Press Пит Хегсет

Накануне Клинтон, комментируя приказ главы Пентагона киберкомандованию США прекратить деятельность против России, обвинила Хегсета в работе на Москву. В ответ министр опубликовал фотографию, на которой Клинтон запечатлена вместе с Лавровым.

Кадр был сделан во время неудачной рекламы Клинтон по «перезагрузке» отношений с Россией, когда она занимала пост госсекретаря при бывшем президенте США Бараке Обаме. Моргулис отметил, что команда Клинтон не справилась даже с такой простой задачей, неправильно переведя «перезагрузку» как «перегрузка».

Он также добавил, что критика демократами попыток администрации президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией выглядит лицемерно.

28 февраля Хегсет приказал киберкомандованию остановить всю деятельность против России. Издание The Record уточнило, что принятые меры являются еще одним свидетельством усилий Белого дома по нормализации отношений с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, в Совете безопасности России отмечали, что США и другие страны НАТО привлекают хакеров на Украине для организации кибератак на РФ. Подчеркивалось, что американские специалисты непосредственно курировали работу украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО).

В марте 2024 года представитель России Ирина Тяжлова на седьмой сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021–2025 заявила, что специалисты киберкомандования США и киберсил ЕС проводили на Украине обучение хакеров. По её словам, Запад создаёт форматы помощи Киеву с использованием ИКТ в военно-политических целях.