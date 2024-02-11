Вашингтон, 11 февраля, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Никаких прав критиковать журналиста Такера Карлсона нет у экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, поскольку как дипломат она значительно хуже него. Такое заявление сделал 10 февраля бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Риттер прокомментировал слова Клинтон, которая в интервью телеканалу MSNBC назвала Такера Карлсона «полезным идиотом» России за то, что он взял интервью у российского лидера Владимира Путина.

«Идиот, называющий кого-то другого полезным идиотом, — это воплощение иронии. Разница лишь в том, что в Хиллари нет ничего полезного», — так ответил Риттер на реплику Клинтон.

Экс-разведчик пояснил, что американский журналист выполнил работу, которая оказалась не под силу ни главе Госдепа Энтони Блинкену, ни президенту США Джозефу Байдену. Также Риттер указал Клинтон, что она сама не добилась такого успеха, находясь на государственном посту. Карлсон, по мнению Риттера, оказался настоящим дипломатом и выслушал позицию Путина.

«Дать возможность услышать не означает, что мы согласны. Это означает, что мы знаем и у нас есть понимание, что мы можем выносить обоснованные суждения», — пояснил Риттер и отметил, что эту работу Карлсон исполнил несравнимо лучше, чем сама Хиллари Клинтон когда-либо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-разведчик США Скотт Риттер назвал интервью Путина важным шагом на пути, который может спасти человечество. По мнению эксперта, оно способно уберечь Запад и Россию от вступления в войну, уберечь Запад от самоубийства.

Интервью Путина Такеру Карлсону вышло в два часа ночи по московскому времени 9 февраля. Оно длилось более двух часов, за это время российский лидер ответил примерно на 60 вопросов, включая уточняющие.

Беседа российского лидера с экс-ведущим Fox News привлекла внимание всего мира. По состоянию на утро 10 февраля видеоинтервью собрало более 150 млн просмотров в соцсети Х. Число просмотров видеозаписи на YouTube-канале Карлсона превысило 8,3 млн.