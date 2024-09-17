Вашингтон, 17 сентября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон намекнула на вину экс-президента США и кандидата от республиканцев на пост главы государства Дональда Трампа в покушении на него, комментируя произошедшее. Её слова 16 сентября процитировало американское издание The Hill.

Sebastian Christoph Gollnow/Global Look Press

Экс-глава Госдепа раскритиковала заявления Трампа о том, что причиной покушения на него стала риторика действующего президента США Джо Байдена и вице-президента страны, а также кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис. По утверждению Клинтон, бывший глава Белого дома сам «злит людей».

«Если бы он был настоящим лидером, он должен был бы сделать всё возможное, чтобы успокоить ситуацию, а не продолжать выставлять напоказ «красное мясо», чтобы разозлить людей», — заявила она.

Клинтон также назвала Трампа крепкой политической фигурой благодаря тому, что политик якобы держит американцев «в волнении и гневе».

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило об инциденте со стрельбой возле гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где в этот момент находился Трамп. Экс-президент США не пострадал, правоохранители задержали по подозрению в стрельбе 58-летнего Райана Уэсли Рута.

Ему предъявили обвинения по двум пунктам, связанным с приобретением и хранением огнестрельного оружия со сточенным серийным номером, однако обвинений в попытке покушения на экс-президента страны пока не предъявляли. По данным телеканала CNN, Руту грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 500 тыс. долларов.

Сам Трамп после покушения заявил, что этому способствовала риторика Байдена и Хариис, которые называли политика «угрозой демократии». Как рассказал представитель ФБР Джеффри Велтри, сотрудники ведомства в рамках расследования покушения на Трампа допросили семь человек, включая членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого.