Вашингтон, 6 ноября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. У кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах, передаёт издание Politico со ссылкой на осведомлённый источник.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

В списке, по этим данным, фигурируют, в частности, действующий президент США Джозеф Байден, его сын Хантер, другие члены семьи Байденов, соперница Трампа на выборах Камала Харрис, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и другие.

Журналисты также утверждают, что в «список мести» входит и их собственное издание.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги выборов. Предполагаемая победа Трампа отражает недовольство американцев итогами правления Байдена, отмечалось также в сообщении.

США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, поскольку именно это государство данный конфликт разжигает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он отметил, что в России будут судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.