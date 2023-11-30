Вашингтон, 30 ноября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которой устроили бойкот пропалестинские студенты в Колумбийском университете, заслужила такое отношение к себе. Такое мнение 30 ноября высказал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

ТАСС/EPA

«Американские студенты устроили бойкот Хиллари Клинтон. Ушла, как оплёванная», — написал он.

По словам Пушкова, Хиллари Клинтон, с учётом её послужного списка, заслужила такое отношение к себе со стороны американских студентов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 ноября пропалестинские активисты сорвали лекцию Хиллари Клинтон в Колумбийском университете. Несколько десятков человек вышли в холл университета с плакатами с обвинениями в том, что учебное заведение финансирует кровопролитие. По их словам, бывшая госсекретарь занимается «поддержкой геноцида».

Газета The New York Times (NYT) 1 ноября сообщила, что учащиеся Колумбийского университета покинули лекцию Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений других студентов в антисемитизме. До этого фотографии таких студентов разместили на больших экранах у университетского кампуса с надписью: «Главные антисемиты Колумбийского университета». Эти учащиеся ранее подписали обращение с обвинениями в адрес Израиля в обострении ближневосточного конфликта.