Вашингтон, 10 февраля, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Протестующие в поддержку Палестины прервали выступление экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в Колумбийском университете в американском штате Вирджиния, сообщил 8 февраля телеканал Fox News

Lorie Shaull Хиллари Клинтон

Активисты попытались сорвать речь политика, когда она поднялась к трибуне. Протестующие назвали Клинтон военным преступником. Они также заявили, что жители Ирака, Ливии, Сирии, Йемена, Палестины и США никогда не простят экс-госсекретаря.

Клинтон сказала в ответ, что крики не решают проблем. Охрану попросили вывести активистов из зала.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября студенты Колумбийского университета покинули лекцию Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений других студентов в антисемитизме.

Так они выступили против акции возле кампуса этого учебного заведения. Речь шла о грузовиках с большими экранами, на которых транслировались фотографии нескольких студентов. Под изображениями была подпись «Главные антисемиты Колумбийского университета».

В конце ноября в Колумбийском университете в США активисты сорвали лекцию Хиллари Клинтон. В холле учебного заведения протестующие держали плакаты с обвинениями в том, что этот вуз финансирует кровопролитие.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Клинтон заслужила такое отношение к себе.