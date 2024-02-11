Материалы с тегом «ФК Динамо»
Бразилец Бителло назвал Суареса лучшим партнёром по команде
Бразильский полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Бителло назвал уругвайского нападающего Луиса Суареса лучшим партнёром, с которым выступал в одной команде. Об этом игрок рассказал «Спорт-Экспрессу». До того как перейти в стан московского «Динамо», Бителло играл с Суаресом за...
11 февраля 2024
В Москве от рака умер бывший директор московского ФК «Динамо»
В Москве на 54-м году жизни скончался бывший коммерческий директор московского ФК «Динамо» и известный футбольный функционер Дмитрий Васильев. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом ИА Регнум сообщил источник. Дмитрий Васильев ушёл из жизни 9 января, на следующий день после...
10 января 2024
«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби Кубка России по футболу
«Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби в рамках пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча группы D прошла на «ВТБ-Арене». Матч завершился победой «Динамо» со счётом 3:0. В составе «Динамо» отличились Бителло, забивший на 42-й минуте, Даниил Фомин (45-я), Иван...
4 октября 2023
Полузащитник Карраскаль перешёл из ЦСКА в «Динамо»
Колумбийский полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Хорхе Карраскаль перешёл в столичный «Динамо». Об этом 27 августа сообщила пресс-служба «Динамо». «Московское «Динамо» и ЦСКА договорились о трансфере атакующего полузащитника сборной Колумбии Хорхе Карраскаля», — говорится в сообщении...
27 августа 2023