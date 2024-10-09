Швейцария, 9 октября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Четыре футбольных клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-100 по суммарной трансферной стоимости состава игроков, согласно рейтингу Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).

Петр Ковалев/ТАСС

На сайте организации опубликовали таблицу, исходя из которой петербургский «Зенит» стал клубом в РПЛ с самым дорогим составом общей стоимостью 237 млн евро. В мире клуб занял 55-е место. Далее идут московские клубы «Динамо» (140 млн, 85-е место), «Локомотив» (135 млн, 88-е место) и «Спартак» (127 млн, 94-е место).

Самый дорогой состав в мире у мадридского «Реала», трансферная стоимость «сливочных» игроков составила более 1,7 млрд евро. 2-е и 3-е места заняли английские «Манчестер Сити» (1,47 млрд) и «Челси» (1,39 млрд).

Как передавало ИА Регнум, в сентябре известный боснийский футболист Миралем Пьянич, выступавший ранее за туринский «Ювентус» и каталонскую «Барселону», прилетел в Москву, чтобы подписать контракт со столичным ЦСКА. Босниец, играющий на позиции полузащитника, известен по выступлениям за «Рому» и «Ювентус» в Италии, а также за испанскую «Барселону». Последний сезон он провёл в ОАЭ. С июля этого года футболист находился в статусе свободного агента.

В этом же месяце ФК «Химки» подписали контракт с воспитанником «Барселоны» Алексом Корредерой. Ранее полузащитник выступал за клуб «Тенерифе» из Сегунды. Стоимость трансфера 28-летнего испанского полузащитника, по неофициальным данным, составила 500 тыс. евро.