Москва, 17 мая, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Ветеран спортивного общества «Динамо» Валентина Георгиевна Курилина ушла из жизни 13 мая в своей квартире на улице Осенней в Москве. Ей было 102 года. Последние годы за женщиной круглосуточно присматривала её дочь, сообщил источник ИА Регнум.

МГО ВФСО «ДИНАМО» Ветеран МГО ВФСО «Динамо» Валентина Георгиевна Курилина

«В квартире на улице Осенней скончалась 102-летняя женщина. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

МГО ВФСО «ДИНАМО» Ветеран МГО ВФСО «Динамо» Валентина Георгиевна Курилина

Валентина Георгиевна Курилина родилась 23 февраля 1922 года. Она прожила долгую, полную испытаний жизнь. В 18 лет, как и многие её ровесники, Валентина Георгиевна отправилась на фронт. В составе 4-й армии она прошла путь от Москвы до Австрии. Завершение войны Курилина встретила в звании старшего сержанта, командиром отделения связистов. Она была награждена Орденом ВОВ II степени, медалью «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». После войны Валентина Георгиевна работала инспектором финансового отдела в спортивном обществе «Динамо» и была ветераном МГО ВФСО «Динамо». Она была награждена медалью «За особый вклад в развитие спорта и динамовского движения».