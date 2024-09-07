Москва, 7 сентября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Полузащитник Артур Гомес перешёл из бразильского клуба «Крузейро» в московский «Динамо», заявила 7 сентября пресс-служба российского ФК.

Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press Артур Гомес

«Бразильский вингер подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года», — сообщили в Telegram-канале клуба.

По информации специализирующегося на футбольных новостях портала Transfermarkt, «Динамо» заплатило «Крузейро» €5 млн за спортсмена. Его контракт с бразильским клубом завершается через два года и четыре месяца.

Гомесу 26 лет, он играл за «Крузейро» с июля 2023. В ходе 59 матчей он забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Ранее футболист играл за бразильские клубы «Шапекоэнсе» и «Атлетико Гоияниенсе» и португальские «Спортинга» и «Эшторила».

«Динамо» по итогам семи туров чемпионата России по футболу находится на шестом месте. У клуба 13 очков. Следующая игра у команды 8 сентября с нижегородским «Пари».

Как передавало ИА Регнум, московский ФК «Динамо» 25 августа проиграл в домашнем матче команде «Краснодара» со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий южан Виктор Са.