Москва, 11 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Бителло назвал уругвайского нападающего Луиса Суареса лучшим партнёром, с которым выступал в одной команде. Об этом игрок рассказал «Спорт-Экспрессу».

Виталий Белоусов/РИА Новости Луис Суарес

До того как перейти в стан московского «Динамо», Бителло играл с Суаресом за футбольный клуб «Гремио» из Бразилии.

Футболист подчеркнул, что уругвайский форвард — лучший партнёр по всем показателям. Бразилец отметил, что и ранее внимательно следил за игрой Суареса, а теперь ему посчастливилось играть с ним в одной команде.

«Суарес вообще, как бог, у него очень многому можно было научиться. Играть с Луисом было одно удовольствие», — резюмировал Битело.

Суаресу 37 лет. В декабре он перебрался из «Гремио» в американский футбольный клуб «Интер Майами», а до этого выступал за уругвайский «Насьонал», испанские «Атлетико» из Мадрида и «Барселону».

В стане «Барселоны» форвард выступал с 2014 по 2020 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка страны и двукратным победителем суперкубка.

В Англии форвард играл за «Ливерпуль», также выступал в составе нидерландского «Аякса» и «Гронингена».

Из международных трофеев по разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезонах-2013/14 и 2015/16 Суарес получал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов.

Как сообщало 2 февраля, нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Даниил Лесовой перешёл в израильский «Маккаби Хайфа» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 и включает в себя право выкупа 26-летнего футболиста. В Динамо пожелали форварду удачи и по возможности обойтись без травм.

Лесовой перешёл в «Динамо» в сентябре 2020 года и за четыре сезона провёл за команду 72 матча, в которых забил пять голов. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей и отдал одну результативную передачу.