Воронеж, 24 ноября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» дома сумел вырвать ничью у московского «Динамо» из-за гола в компенсированное время, забитого на 99-й минуте, в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Алексей Филиппов/РИА Новости

Первый мяч был забит москвичами на 26-й минуте, у них отличился полузащитник Даниил Фомин. После этого гола футболисты «Факела» много атаковали, но никак не могли реализовать свои моменты. Однако под конец компенсированного времени забил гол Николай Гиоргиобиани, вышедший на замену незадолго до этого. В итоге игрок принёс своей команде ничью в матче и одно очко.

По результатам 16-го тура «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Факел» занимает лишь 14-е место в лиге с 13 очками.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября петербургский клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0 в матче 16-го тура и возглавил турнирную таблицу. Игра проходила в Оренбурге. Единственный гол был забит полузащитником «Зенита» Александром Ерохиным на 96-й минуте матча в компенсированное время.

В этом же туре московский «Спартак» в дерби разгромил «Локомотив» с крупным счётом 5:2. Четыре гола в составе «Спартака» забил костариканский нападающий Манфред Угальде. Ещё один гол на счету Эсекиэля Барко. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Жерзино Ньямси. После этой игры «Спартак» сократил отставание от «Локомотива» в турнирной таблице до трёх очков