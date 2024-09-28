Москва, 28 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футбольными клубами «Динамо» Махачкала и «Динамо» Москва начнётся с минуты молчания в память о погибших во время взрывов на автозаправочной станции (АЗС) в Дагестане. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба РПЛ 28 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Согласно расписанию, игра пройдёт в воскресенье, 29 сентября, в Дагестане.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на АЗС, расположенной под Махачкалой на федеральной трассе в Карабудахкентском районе Дагестана, прогремели вечером 27 сентября. За взрывами последовала детонация подземных резервуаров станции, над АЗС поднялся густой столб дыма. После этого возник сильный пожар.

Известно о 13 погибших и 23 пострадавших. Три тела извлекли из-под обломков после наступления утра. Четверо пострадавших остаются в больницах, один из них в тяжёлом состоянии.

На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти республики в связи с трагедией объявили 28 сентября днём траура. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следов взрывчатых веществ на АЗС не нашли.