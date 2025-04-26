Москва, 26 апреля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Московское «Динамо» дома сыграло вничью с петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Матч прошел на «ВТБ Арене» в Москве. Счёт в матче открыли петербуржцы, мяч забил бразильский нападающий Педро на 18-й минуте. Однако к концу первого тайма хозяева поля сравняли счет после гола форварда Ярослава Гладышева.

По итогам встречи «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, его отставание от «Краснодара» увеличилось до четырех очков.

«Динамо» располагается на пятой строчке с 47 очками.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом туре «Зенит» с минимальным счетом одолел подмосковные «Химки». Единственный гол в матче забил нападающий Лусиано Гонду на 22-й минуте.

Московское «Динамо» дома обыграло казанский «Рубин» со счетом 3:1. В той игре Гладышев оформил дубль, забив на 23-й и 61-й минутах. Ещё один гол в составе «Динамо» забил полузащитник Бителло на 99-й минуте. У «Рубина» точным ударом отметился хавбек Руслан Безруков на 25-й минуте.