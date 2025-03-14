Москва, 14 марта, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Мать американской футболистки московского «Динамо» Кайлан Уильямс изменила своё отношение к России после поездки в Москву. Об этом спортсменка рассказала в интервью «Чемпионату».

Социальные сети

По словам Уильямс, прежде мать переживала из-за её отъезда в Россию, так как это очень далеко от США. Кроме того, женщину беспокоило то, что она узнавала о России по телевизору. Всё изменилось после того, как мать и сестра побывали в Москве.

«Мама и сестра были в восторге от Москвы. Мама изменила мнение о России. Теперь показывает соседям книгу с видами Москвы и говорит: «Вы знаете, как там чисто?» — поделилась Уильямс.

Футболистка добавила, что показала родным очень красивые места: парк Горького, «Зарядье» и ВДНХ. Они также посетили канатную дорогу на Воробьёвых горах и побывали в ресторанах.

Американка призналась, что была удивлена чистотой в российских городах и тем, как люди относятся к своему внешнему виду, к состоянию домов и улиц.

За столичный клуб «Динамо» 26-летняя Уильямс выступает с 2023 года. До этого она выступала за московский «Локомотив», а в 2020–2021 годах была нападающей в израильском «Рамате».

Ранее ИА Регнум сообщало, что бразильского защитника и капитана петербургского футбольного клуба «Зенит» Дугласа Сантоса впервые включили в расширенный состав сборной России на мартовский сбор. Всего в список вошли 42 футболиста. В марте сборная встретится в товарищеских матчах с национальными командами Гренады и Замбии.

В октябре Сантос получил российский паспорт на основании указа президента РФ Владимира Путина о приёме в гражданство, подписанного 21 октября. За "Зенит" 30-летний бразилец выступает с лета 2019 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также двукратным обладателем Кубка страны.