Москва, 6 октября, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России сезона 2024/25 одержал минимальную победу над «Динамо». Встреча проходила 6 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:2 в пользу «красно-синих».

«РИА Новости» / Александр Вильф

Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев (17’ Иван Обляков) и российский форвард Тамерлан Мусаев (89’ Саша Зделар). Единственный гол хозяев забил экс-футболист ЦСКА и полузащитник сборной Колумбии Хорхе Карраскаль (55’).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Победа ЦСКА в этом матче стала для команды первой выездной победой над «Динамо» за последние девять лет. В последний раз «красно-синие» оказывались сильнее «бело-голубых» в 2015 году. Тогда в матче РПЛ подопечные Леонида Слуцкого одержали уверенную победу со счётом 2:0, а забитыми мячами отметились Понтус Венблум и Ахмед Муса.

На данный момент ЦСКА с шестью победами и 20 набранными очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с тем же количеством очков располагается строчкой ниже.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье в матче 11-го тура регулярного чемпионата России по футболу московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Тимур Сулейманов на 75-й минуте.