Москва, 10 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. В Москве на 54-м году жизни скончался бывший коммерческий директор московского ФК «Динамо» и известный футбольный функционер Дмитрий Васильев. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Футбольный функционер Дмитрий Васильев

Дмитрий Васильев ушёл из жизни 9 января, на следующий день после празднования дня рождения своей жены. Ему было 53 года. Последние минуты жизни Васильев провёл со своей супругой Еленой.

«В квартире на проспекте Жукова умер 53-летний мужчина, тело обнаружила супруга. Причиной смерти стало онкологическое заболевание», — рассказал собеседник агентства.

Дмитрий Пантелеевич Васильев родился 26 сентября 1970 года. Он работал в профессиональном футболе с 1999 года, занимал руководящие должности в командах «Динамо», «Москва», «Ростов» и «Урал». Васильев был совладельцем кишинёвского «Политехника» в Молдавии, в Казахстане Дмитрий был первым руководителем «Жетысу» и «Актобе», а также генеральным менеджером «Иртыша». Он также входил в состав арбитров в Палате по разрешению споров Казахстанской федерации футбола (КФФ). Васильев был генеральным менеджером КФФ, он был автором реформы формата проведения Казахстанской Премьер-лиги. В апреле 2015 года был кандидатом на должность президента ФНЛ (Футбольная национальная лига).