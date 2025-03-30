Москва, 30 марта, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль может покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ) и переехать в Южную Америку. Об этом сообщает «Евро-Футбол. Ру».

VK/ФК «Динамо» Москва Хорхе Карраскаль (на фото слева)

По данным спортивного СМИ, Карраскаль пользуется большим спросом среди южноамериканских футбольных клубов, которые активно интересуются его покупкой.

При этом уточняется, что сам хавбек не желает покидать российский клуб.

В составе «Динамо» колумбиец выступает с 2023 года, за клуб он провёл 55 матчей, отличившись 18 результативными действиями.

Контракт полузащитника будет действовать до июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость Карраскаля составляет около 7 млн евро.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта Карраскаль оформил дубль в матче против «Оренбурга», в котором «Динамо» одержало разгромную победу со счётом 5:1. По итогам 22-го тура московский клуб набрал 42 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре москвичи сыграют на выезде с ЦСКА, встреча состоится 6 апреля.