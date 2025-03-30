Легионер московского «Динамо» Карраскаль может покинуть РПЛ
Легионер московского «Динамо» Карраскаль может переехать из РПЛ в Южную Америку
Москва, 30 марта, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль может покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ) и переехать в Южную Америку. Об этом сообщает «Евро-Футбол. Ру».
По данным спортивного СМИ, Карраскаль пользуется большим спросом среди южноамериканских футбольных клубов, которые активно интересуются его покупкой.
При этом уточняется, что сам хавбек не желает покидать российский клуб.
В составе «Динамо» колумбиец выступает с 2023 года, за клуб он провёл 55 матчей, отличившись 18 результативными действиями.
Контракт полузащитника будет действовать до июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость Карраскаля составляет около 7 млн евро.
Как передавало ИА Регнум, 29 марта Карраскаль оформил дубль в матче против «Оренбурга», в котором «Динамо» одержало разгромную победу со счётом 5:1. По итогам 22-го тура московский клуб набрал 42 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре москвичи сыграют на выезде с ЦСКА, встреча состоится 6 апреля.