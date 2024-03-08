Материалы с тегом «Елена Вяльбе»
Уголовное дело возбудили после инцидента с лыжницами в Сочи
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возбуждение уголовного дела после инцидента с массовым завалом лыжниц на Спартакиаде в Сочи. Она отметила, что знает об этом. «С одной стороны, приятно, что так следят за лыжными гонками, но, с другой стороны, немного мне...
8 марта 2024
Вяльбе с иронией предложила вручать медали Олимпиады посмертно
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе с иронией предложила вручать посмертно медали победителям Олимпийских игр. Так она прокомментировала вопрос журналистов о регламенте Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое может направлять допинг-пробы спортсменов на...
новость часа
7 марта 2024
Губерниев ответил на слова Вяльбе о зависти иностранцев к России
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам. Об этом 15 февраля сообщает Sport24. По его словам, иностранцы могут завидовать России в лыжах, но в биатлоне точно нет. «Продолжая...
15 февраля 2024
Вяльбе заявила о зависти иностранцев к российским турнирам
Иностранные спортсмены и специалисты следят за российскими соревнованиями по лыжным гонкам и завидуют. Об этом 15 февраля заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Она отметила, что российские турниры однозначно можно сравнивать с международными, ни для кого не секрет...
15 февраля 2024
Вяльбе назвала сбежавших в США российских фехтовальщиков предателями
Решение российских фехтовальщиков Сергея Биды и Константина Лоханова сбежать в США позорно, предателей нигде не любят, заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. «Я вообще не люблю предателей. Они нигде не нужны, и их никто не любит. Это всё не надолго», — цитирует её «РИА...
17 января 2024
Вяльбе порекомендовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призвала олимпийскую чемпионку, российскую легкоатлетку Елену Исинбаеву перестать публично оправдываться по теме своего отъезда из России. «Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотёрла, а майор — это...
26 сентября 2023
Вяльбе объяснила, почему запретит лыжникам выступать в нейтральном статусе
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что запретит российским лыжникам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Матч ТВ». «Да, мы ездили уже под нейтральным флагом. Но ведь там была реально другая...
27 апреля 2023