Москва, 11 января, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Российские лыжники смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года, только если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) вернёт России квоты на соответствующее участие. Об этом 11 января сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

РИА Новости/Александр Вильф

«Как известно, в лыжных гонках нет олимпийской квалификации. Наши FIS-пункты условно заморожены, если они разморозятся, мы будем иметь свои квоты, как раньше», — процитировал ТАСС Вяльбе.

По её словам, поддержка контактов с представителями FIS не гарантирует возвращения квот.

Ранее, в ноябре прошлого года, Вяльбе отмечала, что российские спортсмены поедут на зимние Олимпийские игры в Италии в 2026 году только в том случае, если они смогут выступить под своим гимном и со своим флагом. Позднее в интервью ИА Регнум она пояснила, что решение об участии в нейтральном статусе атлеты принимают лично и их «никто за руку не держит». При этом, по её словам, сильным россиянам не дадут выступить на соревнованиях даже без флага и гимна, как не дадут нейтральный статус и тем, кто поддерживает политику своей страны.

29 сентября в пресс-службе FIS проинформировали, что отстранение российских и белорусских лыжников от международных соревнований по-прежнему остаётся в силе. Российские лыжники с марта 2022 года не могут выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных федерацией.