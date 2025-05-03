Москва, 3 мая, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Норвежскому пятикратному олимпийскому чемпиону в лыжных видах спорта Йоханнесу Клебо следует кататься на лыжах, а не говорить, что он против допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом 3 мая заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

«Его дело — кататься на лыжах, а не рассуждать. Удобно делить медали без россиян?» — процитировало главу федерации издание «Спорт-Экспресс».

Вяльбе отметила, что норвежцы, получая медали, зарабатывают деньги. Вполне логично, что они не хотят возвращения конкурентов из России.

Как передавало ИА Регнум, Клебо ранее заявил, что против допуска российских лыжников на соревнования, пока длится конфликт на Украине. Норвежский чемпион мира в лыжной эстафете Харальд Амундсен при этом признал, что ему было бы труднее победить, соревнуясь со спортсменами из России.

В марте Клебо победил во всех лыжных гонках на чемпионате мира, повторив достижение Вяльбе. Она, комментируя этот результат, заявила, что норвежец не достиг бы такого успеха, если бы в соревнованиях участвовали российские лыжники.

9 апреля спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнел сообщил, что в организации рассматривают возможность допуска российских и белорусских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии. Он также напомнил, что на Олимпиаде в Париже некоторым атлетам разрешили выступить под нейтральным флагом.