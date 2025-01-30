Москва, 30 января, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отправился в Европу для тренировок. Об этом сообщила 30 января президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе телеканалу «Матч ТВ».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Он уехал тренироваться в Европу, согласно своему индивидуальному плану», — сказала Вяльбе.

Она отказалась говорить, как долго спортсмен будет за границей. «Уехал в Европу, и всё», — отметила руководитель федерации.

Ранее в Сети появилась фотография человека, похожего на Большунова, во французском аэропорту. Предположительно, это кадр из соцсетей жены лыжника Анны Большуновой.

Большунов 26 января пришёл вторым по итогам индивидуальной гонки на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Ижевске. Следующий этап соревнований состоится с 16 по 17 марта в Сыктывкаре, а в Казани с 1 по 9 марта пройдёт чемпионат России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Большунов из-за болезни снялся с лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов» в Рязани. Его заменил спортсмен Егор Митрошин.