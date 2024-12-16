Москва, 16 декабря, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Патриотизм невозможно привить, считает глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой 14-кратная чемпионка мира объяснила, что Родину, как и родителей, не выбирают.

ИА Регнум Елена Вяльбе

«И любовь к стране должна прививаться в семье, а не в школе и не в институте. Если в семье есть любовь к Родине, она будет и у ребёнка. Она будет передаваться из поколения в поколение», — объяснила свою позицию Вяльбе.

Она рассказала, как поступает в своей семье: рассказывает детям и внукам о жизни своих родителей, о том, через что они прошли, как жили, как относились к своей стране.

«Этого достаточно. Они прекрасно знают, что такое патриотизм, если их мама (бабушка) с флагом бегала. Я стояла на пьедестале, в мою честь звучал гимн России. Не может человек объяснить эти чувства! У нас ещё не придумали слов, чтобы описать состояние, когда тебя распирает от счастья и гордости. «Счастье» — слишком мало. «Гордость» — тоже. Как можно описать ощущение, когда ты получил высшую награду не потому, что ты хороший человек, а потому что заработал её, выиграл», — поведала Елена Вяльбе.

Спорт — это не музыкальный конкурс, когда ты спел, а жюри тебе баллы поставило. Кому-то ты понравился, кому-то нет. У нас всё решают секунды. Ничего другого нет, добавила она.

Полное интервью Елены Вяльбе читайте на сайте ИА Регнум.