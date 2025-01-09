Москва, 9 января, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала переход российского лыжника Валерия Гонтаря в сборную Словении.

Павел Бедняков/РИА Новости Елена Вяльбе

«Ничего не могу сказать о Гонтаре. <…> Не имею понятия о его планах и не знаю, заканчивал он карьеру или тренировался», — процитировал её портал «РБ Спорт».

Вяльбе добавила, что спортсмен уже порядка четырёх лет не выступал на соревнованиях под эгидой ФЛГР.

Накануне стало известно, что Гонтарь сменил спортивное гражданство и стал выступать за Словению. Переход произошёл ещё в 2024 году. 30 ноября он уже провёл первое соревнование под новым флагом, заняв второе место в спринте в Планице. В 2022 году «Чемпионат.com» писал, что лыжник якобы перешёл в украинскую сборную. Но сам спортсмен опроверг данные сообщения.

В 2017-м россиянин стал обладателем двух золотых медалей на Универсиаде в Алма-Ате. Третью награду ему принесло участие в эстафете.

В конце августа российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство, решив выступать за ОАЭ. Он признался, что решение было для него эмоционально тяжёлым, но необходимым для реализации собственных амбиций.